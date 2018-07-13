Доход от инвестирования пенсионных накоплений «молчунов» в первом полугодии составил 55,4 млрд руб.

Доход от инвестирования пенсионных накоплений «молчунов» ВЭБом в первом полугодии 2018 года составил 55,4 млрд рублей, следует из раскрытия отчетности ВЭБа.

«По итогам первого полугодия 2018 года доходы от инвестирования ГУК (государственной управляющей компанией — RNS) пенсионных накоплений составили: по расширенному портфелю: 55,4 млрд рублей, по портфелю государственных ценных бумаг: 1,26 млрд рублей», — цитирует пресс-служба замглавы Внешэкономбанка Сергея Лыкова

Лыков добавил, что государственная управляющая компания инвестирует консервативно, ее главная задача — сохранность накоплений. «ГУК инвестирует консервативно, выбирая оптимальные по соотношению „риск/доходность“ инструменты для вложения средств пенсионных накоплений. При этом главная задача государственной управляющей компании — сохранность пенсионных накоплений граждан».

В сообщении пресс-службы Внешэкономбанка отмечается, что на сегодняшний день Внешэкономбанк как ГУК управляет накоплениями около 40 млн будущих пенсионеров. Во II квартале ГУК приступил к заключению сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом в отношении выпусков ОФЗ. Наибольший удельный доход (доход на единицу вложений) в отчетном периоде был получен по операциям с денежными средствами (в частности, РЕПО).