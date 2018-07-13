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Корпоративная Америка делает ставку на программы выкупа акций
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Корпоративная Америка делает ставку на программы выкупа акций 

Investing.com Россия 6 часов назад
Investing.com — Корпоративная Америка переживает всплеск программ выкупа акций.
Согласно заявлению исследовательской компании TrimTabs, во втором квартале компании объявили о рекордных $436,6 млрд, направленных на выкуп акций, что вдвое превысило показатель первого квартала.
Компании получили неожиданную поддержку благодаря экономии десятков миллиардов долларов в результате налоговой реформы администрации Трампа, принятой в конце прошлого года, и компании решили разделить эти деньги с акционерами.
Программа обратного выкупа Apple (NASDAQ:AAPL) является самой крупной из объявленных. Планируя потратить 100 миллиардов долларов, компания опережает суммарный показатель первой пятерки.
Эксперты утверждают, что компаниям нравится проводить выкуп акций, потому что они повышают прибыль и, как правило, подталкивают вверх стоимость акций компании.
Критики программы отмечают, что деньги были бы потрачены с большей пользой, если бы они были направлены на инвестирование в новые заводы и оборудование, а также зарплаты и бонусы сотрудникам.
По данным общественного движения «Американцы за налоговую реформу», компании объявили о готовности выплатить премии из средств, освободившихся в результате налоговой реформы, более чем 4 миллионам работников.
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