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АСВ пытается вернуть в конкурсную массу «АК Банка» проданную иномарку
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АСВ пытается вернуть в конкурсную массу «АК Банка» проданную иномарку 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Агентство по страхованию вкладов пытается вернуть в конкурсную массу самарского «АктивКапитал Банка» проданную в марте текущего года иномарку, сообщается на сайте АСВ.
Конкурсный управляющий «АК Банка» пытается признать недействительной продажу физическому лицу автомобиля Toyota Land Cruiser 2000, ранее принадлежащего банку. Согласно опубликованным данным, транспортное средство было продано некому Ихтиеру Ахтамову. Сумма сделки на сегодняшний день остается тайной. Требование будет рассмотрено арбитражным судом в начале августа текущего года.
Напомним, в конце марта Центральный банк отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка». Причиной тому стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Известно, что общая сумма требований на настоящий момент составляет 823, 3 миллиона рублей. Следом за «АК Банком» лицензии на осуществление операций лишился самарский «Газбанк». Центральный банк утверждает, что кредитная организация скрывала свое реальное финансовое положение и уклонялась от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков.
Фото:pixabay.com
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