Руководителем «Газпромнефть-Оренбурга» назначен Ирек Хабипов

С 30 июня 2018 года руководителем «Газпромнефть-Оренбурга» назначен Ирек Хабипов.

Ирек Атласович Хабипов родился в Республике Татарстан . Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина ( г. Москва ) по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Занимал руководящие посты в «Самотлорнефтегазе», «Нижневартовскнефти», «Корпорации Югранефть».

Трудовую деятельность начал в 1993 году, прошел путь от оператора подземного ремонта скважин до руководителя нефтегазодобывающего предприятия.

Ранее возглавлявший «Газпромнефть-Оренбург» Андрей Воропаев перешел на работу в ПАО «Газпром нефть».