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Руководителем «Газпромнефть-Оренбурга» назначен Ирек Хабипов
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Руководителем «Газпромнефть-Оренбурга» назначен Ирек Хабипов 

АиФ-Оренбург 6 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
С 30 июня 2018 года руководителем «Газпромнефть-Оренбурга» назначен Ирек Хабипов.
Ирек Атласович Хабипов родился в Республике Татарстан. Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина (г. Москва) по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
В структуре «Газпром нефти» работает с марта 2014 года. До прихода в «Газпромнефть-Оренбург» работал руководителем Блока разведки и добычи нефтегазовой компании NIS (Республика Сербия), заместителем генерального директора по инфраструктуре и операционной поддержке, главным инженером в ООО «Уватнефтегаз» (г. Тюмень).
Занимал руководящие посты в «Самотлорнефтегазе», «Нижневартовскнефти», «Корпорации Югранефть».
Трудовую деятельность начал в 1993 году, прошел путь от оператора подземного ремонта скважин до руководителя нефтегазодобывающего предприятия.
Ранее возглавлявший «Газпромнефть-Оренбург» Андрей Воропаев перешел на работу в ПАО «Газпром нефть».
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