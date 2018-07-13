Бизнес признал Артюхова как нового главу Ямала

МОСКВА , 13 июл — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на этой неделе дал старт полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения на Ямале. В рамках визита в ЯНАО он лично проинспектировал этот проект и встретился с врио губернатора округа Дмитрием Артюховым.

По словам Миллера, в ближайшее время пройдут работы по обустройству Харасавэя. Сейчас здесь созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция, в перспективе будут построены установка комплексной подготовки газа и компрессорная станция. «Газпром» также начнет бурение скважин для газодобычи, как на суше, так и на море.

Активное освоение Харасавэйского месторождения начнется с 2019 года, а добыча — с 2023 года. Проектный уровень добычи составит на первом этапе 32 млрд кубометров газа в год, после освоения более глубоких залежей он будет расти. Суммарно запасы здесь оцениваются в 2 трлн кубометров.

Для транспортировки газа компания намерена построить газопровод длинной около 100 километров до Бованенковского месторождения. Оттуда газ пойдет в Единую систему газоснабжения России . Параллельно «Газпром» начинает работу над расширением мощностей Северного газотранспортного коридора. Все это позволит обеспечить надежное энергоснабжение российских и зарубежных потребителей, подчеркнул Миллер.

На данный момент на месторождениях в ЯНАО добывается около 90% газа «Газпрома». Компания реализует на полуострове масштабный проект «Ямал», в который входят Бованенковская промышленная зона с тремя месторождениями — Бованенковским, Харасавэйским и Крузенштернским. Валовая добыча здесь может составить 217 млрд кубометров газа и 4 млн тонн стабильного конденсата в год. Развитие Ямальского центра газодобычи является определяющим для российской газовой промышленности в XXI веке. Он становится крупнейшим в России вместо месторождений Надым-Пур-Тазовского региона, добыча на которых сокращается. Таким образом, речь идет о формировании новой системы координат для газовых потоков в России и на экспорт.

В свою очередь, Артюхов отметил, что освоение Харасавэя станет фундаментом развития всего Ямала на ближайшие десятилетия. Благодаря партнерству газовой компании и региона будет продолжено совместное создание социальной инфраструктуры ЯНАО. В частности, подготовлен проект программы развития газоснабжения и газификации округа до 2021 года. В текущем году планируется завершение строительства газопровода к поселку Северная Нива. Кроме того, «Газпром» намерен расширить в округе инфраструктуру для заправки автотранспорта газомоторным топливом.

Параллельно ведется масштабная работа по улучшению экологической ситуации в регионе. Так, с помощью «Газпрома», придерживающегося самых современных стандартов в экологии, в первозданный вид возвращен остров Белый, в ближайшее время экологический десант высадится на остров Вилькицкого.

"Газпром" является крупнейшим инвестором в развитие региона. Только в 2018 году на проекты в ЯНАО газовая компания потратит без малого 173 млрд рублей. При ее участии уже построены образовательные и спортивные учреждения, перинатальный центр в Ноябрьске, жилые районы. Но в ходе встречи с Артюховым Миллер отдельно подчеркнул, что в новом соглашении о партнерстве особый упор сделают именно на социальную инфраструктуру, финансирование которой пропишут отдельной строкой. Причем соглашение будет заключено максимально быстро — в течение двух месяцев.

По мнению наблюдателей, это может говорить о признании нового руководителя ЯНАО, несмотря на то, что пока тот работает в статусе временно исполняющего обязанности. Такой знак внимания даст Артюхову карт-бланш для выстраивания отношений с другими крупными игроками региона, начиная с "Газпром нефти" и заканчивая местной политической элитой. Ожидается, что уже скоро он встретится с руководителями компаний, региональными чиновниками и федеральными министрами. В ходе встреч будут обсуждаться реализуемые на Ямале проекты, каждый из которых достоин особого внимания.