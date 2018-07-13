Бизнес признал Артюхова как нового главу Ямала 

МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на этой неделе дал старт полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения на Ямале. В рамках визита в ЯНАО он лично проинспектировал этот проект и встретился с врио губернатора округа Дмитрием Артюховым.
По словам Миллера, в ближайшее время пройдут работы по обустройству Харасавэя. Сейчас здесь созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция, в перспективе будут построены установка комплексной подготовки газа и компрессорная станция. «Газпром» также начнет бурение скважин для газодобычи, как на суше, так и на море.
Активное освоение Харасавэйского месторождения начнется с 2019 года, а добыча — с 2023 года. Проектный уровень добычи составит на первом этапе 32 млрд кубометров газа в год, после освоения более глубоких залежей он будет расти. Суммарно запасы здесь оцениваются в 2 трлн кубометров.
Для транспортировки газа компания намерена построить газопровод длинной около 100 километров до Бованенковского месторождения. Оттуда газ пойдет в Единую систему газоснабжения России. Параллельно «Газпром» начинает работу над расширением мощностей Северного газотранспортного коридора. Все это позволит обеспечить надежное энергоснабжение российских и зарубежных потребителей, подчеркнул Миллер.
На данный момент на месторождениях в ЯНАО добывается около 90% газа «Газпрома». Компания реализует на полуострове масштабный проект «Ямал», в который входят Бованенковская промышленная зона с тремя месторождениями — Бованенковским, Харасавэйским и Крузенштернским. Валовая добыча здесь может составить 217 млрд кубометров газа и 4 млн тонн стабильного конденсата в год. Развитие Ямальского центра газодобычи является определяющим для российской газовой промышленности в XXI веке. Он становится крупнейшим в России вместо месторождений Надым-Пур-Тазовского региона, добыча на которых сокращается. Таким образом, речь идет о формировании новой системы координат для газовых потоков в России и на экспорт.
В свою очередь, Артюхов отметил, что освоение Харасавэя станет фундаментом развития всего Ямала на ближайшие десятилетия. Благодаря партнерству газовой компании и региона будет продолжено совместное создание социальной инфраструктуры ЯНАО. В частности, подготовлен проект программы развития газоснабжения и газификации округа до 2021 года. В текущем году планируется завершение строительства газопровода к поселку Северная Нива. Кроме того, «Газпром» намерен расширить в округе инфраструктуру для заправки автотранспорта газомоторным топливом.
Параллельно ведется масштабная работа по улучшению экологической ситуации в регионе. Так, с помощью «Газпрома», придерживающегося самых современных стандартов в экологии, в первозданный вид возвращен остров Белый, в ближайшее время экологический десант высадится на остров Вилькицкого.
"Газпром" является крупнейшим инвестором в развитие региона. Только в 2018 году на проекты в ЯНАО газовая компания потратит без малого 173 млрд рублей. При ее участии уже построены образовательные и спортивные учреждения, перинатальный центр в Ноябрьске, жилые районы. Но в ходе встречи с Артюховым Миллер отдельно подчеркнул, что в новом соглашении о партнерстве особый упор сделают именно на социальную инфраструктуру, финансирование которой пропишут отдельной строкой. Причем соглашение будет заключено максимально быстро — в течение двух месяцев.
По мнению наблюдателей, это может говорить о признании нового руководителя ЯНАО, несмотря на то, что пока тот работает в статусе временно исполняющего обязанности. Такой знак внимания даст Артюхову карт-бланш для выстраивания отношений с другими крупными игроками региона, начиная с "Газпром нефти" и заканчивая местной политической элитой. Ожидается, что уже скоро он встретится с руководителями компаний, региональными чиновниками и федеральными министрами. В ходе встреч будут обсуждаться реализуемые на Ямале проекты, каждый из которых достоин особого внимания.
Вероятнее всего, курс на серьезную социальную поддержку Ямала сохранится. Артюхов будет выстраивать отношения с газовиками, сохраняя баланс интересов «Газпрома» и "Новатэка", как это делал его предшественник Дмитрий Кобылкин, назначенный сейчас на пост главы Минприроды. Кстати, именно он предложил администрации президента рассмотреть кандидатуру Артюхова на должность главы Ямала. При этом поддержка главного бюджетообразующего предприятия региона для врио губернатора крайне важна, поэтому получение такого знака от «Газпрома» фактически означает, что крупный бизнес принял его как нового главу региона.