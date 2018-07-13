«Россети» намерены выйти на безубыточную работу на Северной Кавказе до 2023 года

«Если мы говорим про Северный Кавказ, до 2023 года мы выйдем там, в этом нет сомнения, на безубыточный уровень работы», — сказал он.

Ливинский также сообщил, что в целом по территории России исполнение ремонтных инвестиционных программ идёт в графике.

По его словам, компания вложила в подготовку к осенне-зимнему периоду уже 64 млрд рублей, что составляет 61% от планируемого уровня.

«Программа текущего года по подготовке к осенне-зимнему периоду (ремонтная) выполнена на 61%, в объёме это 64 млрд рублей — колоссальная денежная сумма, на 5% больше финансирование, чем в предыдущий период», — сказал Ливинский.