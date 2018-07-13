«Россети» намерены выйти на безубыточную работу на Северной Кавказе до 2023 года, заявил глава компании Павел Ливинский в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
«Если мы говорим про Северный Кавказ, до 2023 года мы выйдем там, в этом нет сомнения, на безубыточный уровень работы», — сказал он.
Ливинский также сообщил, что в целом по территории России исполнение ремонтных инвестиционных программ идёт в графике.
По его словам, компания вложила в подготовку к осенне-зимнему периоду уже 64 млрд рублей, что составляет 61% от планируемого уровня.
«Программа текущего года по подготовке к осенне-зимнему периоду (ремонтная) выполнена на 61%, в объёме это 64 млрд рублей — колоссальная денежная сумма, на 5% больше финансирование, чем в предыдущий период», — сказал Ливинский.