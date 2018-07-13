Ещё
«Россети» намерены выйти на безубыточную работу на Северной Кавказе до 2023 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека

«Россети» намерены выйти на безубыточную работу на Северной Кавказе до 2023 года 

Rambler News Service 19 минут назад
Фото: Карельские вести
«Россети» намерены выйти на безубыточную работу на Северной Кавказе до 2023 года, заявил глава компании Павел Ливинский в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
«Если мы говорим про Северный Кавказ, до 2023 года мы выйдем там, в этом нет сомнения, на безубыточный уровень работы», — сказал он.
Ливинский также сообщил, что в целом по территории России исполнение ремонтных инвестиционных программ идёт в графике.
По его словам, компания вложила в подготовку к осенне-зимнему периоду уже 64 млрд рублей, что составляет 61% от планируемого уровня.
«Программа текущего года по подготовке к осенне-зимнему периоду (ремонтная) выполнена на 61%, в объёме это 64 млрд рублей — колоссальная денежная сумма, на 5% больше финансирование, чем в предыдущий период», — сказал Ливинский.
Rambler News Service: последние новости
«Почта России» ответила на критику Матвиенко «Дикси» начинает процедуру принудительного выкупа акций ЦБ согласовал объединение трех пенсионных фондов «ФК Открытие»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Крымский мост разоряет Украину
Россиянин избил дипломата в самолете
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека
Путин созывает всех послов на встречу в МИД
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение