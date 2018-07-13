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Татфондбанк потребовал взыскать с казанского завода 2,1 млрд рублей
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Татфондбанк потребовал взыскать с казанского завода 2,1 млрд рублей 

Rambler News Service 6 часов назад
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица Татфондбанка подало заявление в Арбитражный суд Татарстана с требованием взыскать с АО «Казанский маслоэкстракционный завод» задолженность в размере 2,1 млрд руб., пишет Inkazan.ru.
В заявлении говорится, что 1,45 млрд руб. от этой суммы являются долгом, 29,5 млн руб. должны быть уплачены за пользование кредитом, а оставшаяся сумма — неустойка, начисленная за просрочку оплаты. Само заявление было подано 6 июля.
Судья решил оставить иск без движения до 27 июля, так как в нем были выявлены нарушения требований статей Арбитражного процессуального кодекса РФ.
До этой даты истец должен доказать соблюдение обязательного претензионного порядка и предоставление банком заемщику кредита по договору, а также оплатить госпошлину.
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