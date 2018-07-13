Татфондбанк потребовал взыскать с казанского завода 2,1 млрд рублей

В заявлении говорится, что 1,45 млрд руб. от этой суммы являются долгом, 29,5 млн руб. должны быть уплачены за пользование кредитом, а оставшаяся сумма — неустойка, начисленная за просрочку оплаты. Само заявление было подано 6 июля.

Судья решил оставить иск без движения до 27 июля, так как в нем были выявлены нарушения требований статей Арбитражного процессуального кодекса РФ

До этой даты истец должен доказать соблюдение обязательного претензионного порядка и предоставление банком заемщику кредита по договору, а также оплатить госпошлину.