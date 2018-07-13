«Турецкий поток» обошел все «подводные камни» «Северного потока-2»

«Турецкий поток» с уже построенным на 66% морским участком и в дальнейшем не встретит противодействия — этот проект ни США , ни Брюссель не волнует. ‍Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал руководитель экспертно-аналитического управления по ТЭК Института энергетической стратегии Алексей Белогорьев.

"Первая ветка «Турецкого потока» вообще не интересна миру — санкций к ней быть не может только потому, что она полностью нацелена на поставки Турции . Влияние на европейский рынок эта «труба» не окажет. Рестрикции против второй ветки газопровода вводить пока не целесообразно хотя бы потому, что она не обеспечена рынками сбыта. не решен вопрос строительства ее продолжения на территории Евросоюза . Вариантов было несколько — через Болгарию или Грецию Италию , обсуждалось и направление Венгрии , но окончательных решений нет.

Можно пойти формальными путями — "Газпром" вправе подать заявку на прокладку продолжения своей «трубы», согласно третьей газовой директиве ЕС. Но боюсь, решение вопроса в бюрократическом порядке займет многие годы — здесь нужны политические решения. Механизмы принятия решений на этот счет в ЕС прописаны, но фактически не работают. Потому «Турецкому потоку» на нынешнем этапе вообще противодействие не грозит", — отмечает эксперт.

"Газпром" официально отчитался, что по двум ниткам уложил более 1230 км труб газопровода «Турецкий поток», что составляет 66% от общей протяженности морского участка. Ранее председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что газ по второй нитке газопровода в начале 2020 года может пойти через газотранспортные системы Болгарии, Сербии и Венгрии. Морской участок «Турецкого потока» пройдет по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность — 930 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная (вторая) нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

"Теоретически «Турецкий поток» может лишь попасть под санкции США, принятые в августе 2017 года, но не активированные Дональдом Трампом . Этот закон направлен не только против «Северного потока-2», а против всех новых российских экспортных газопроводов. И если начнется масштабная эскалация в отношениях РФ и Штатов, Трамп может ввести эти санкции, то для «Турецкого потока» это лишь попутные потери, никто целенаправленно «душить» проект не станет.

Нужно понимать, почему Штаты борются с «Северным потоком-2». Этот трубопровод создаст избыточное предложение газа в Центральной и Западной Европе, а также в Балтийском регионе. Что, в свою очередь, сделает невозможным продажу сжиженного природного газа США в этом регионе, а Америке это сырье скоро некуда будет девать. Российский газ делает СПГ неконкурентоспособным. Но Южная Европа для экспорта США неудобна, да и рынок там очень узкий, потому за него Штаты бороться не станут", — подчеркивает аналитик.

Внутреннее противодействие

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» в мае 2017 года. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год. Приступить к поставкам газа планируется в конце 2019 года. В конце мая «Газпром» и правительство Турецкой Республики подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям.

Александр Медведев говорил, что компания в самое ближайшее время окончательно определит маршрут второй нитки газопровода «Турецкий поток» для газоснабжения стран Юго-Восточной Европы. По его словам, сейчас обсуждаются два основных варианта в соответствии с процедурами в Евросоюзе и Еврокомиссии . В качестве потенциальных рынков он назвал Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. напомним, Болгария в свое время неожиданно отозвала уже выданное разрешение на строительство «Южного потока», из-за чего Россия понесла убытки.

"Как известно, первому «Северному потоку» даже после его запуска довольно долго пытались препятствовать страны Прибалтики и Польша — последняя судами несколько лет ограничивала доступ к газопроводу Opal, который перегоняет газ из РФ в Германию . В случае с «Турецким потоком» подобного не ожидается. Просто потому, что речь идет о разных европейских регионах.

Латвия, Принципиальные противники расширения российского влияния на севере и северо-востоке Европы — Польша, Литва Эстония , в отдельных аспектах Чехия , сейчас к ним присоединяется Дания . Все эти страны интересуются только рынком Балтийского региона, им безразлично происходящее в Юго-Восточной Европе. Вся активность критиков направлена исключительно против «Северного потока-2», да и она бесплодна.

"Турецкий поток" — столь специфичный проект, что вообще, скорее всего, не найдет принципиальных противников. Их в Восточной Европе просто нет. Зато есть страны, регулярно сталкивающиеся с проблемой дефицита газа. А с ними соседствуют государства со скудными бюджетами, которые совсем не против получить доходы просто за то, что по их территории будет проходить транзитом российский газ. В отсутствии политического давления со стороны Брюсселя проблем у «Турецкого потока» в этом регионе не будет", — заключает Алексей Белогорьев.