ВТП похвастался Путину супер-эффективностью банка

ВТБ заявили, что банк превратился в один из самых эффективных в Европе. К такому выводу в кредитной организации пришли по итогу анализа показателя возврата на капитал.

«Показатель возврата на капитал банка ВТБ превысил 14%. Это позволяет говорить о том, что наш банк входит сегодня в пятерку самых эффективных и доходных банков Европы, если брать крупные банки», — сказал глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным

Благодаря показателю возвратности капитала, можно определить сколько банк зарабатывает на единицу, вложенную акционерами.

Также глава ВТБ пообещал президенту снизить ставки по ипотеке до 7-8%. Ранее это уже сделал Сбербанк