ВТП похвастался Путину супер-эффективностью банка 

В ВТБ заявили, что банк превратился в один из самых эффективных в Европе. К такому выводу в кредитной организации пришли по итогу анализа показателя возврата на капитал.
«Показатель возврата на капитал банка ВТБ превысил 14%. Это позволяет говорить о том, что наш банк входит сегодня в пятерку самых эффективных и доходных банков Европы, если брать крупные банки», — сказал глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Благодаря показателю возвратности капитала, можно определить сколько банк зарабатывает на единицу, вложенную акционерами.
Также глава ВТБ пообещал президенту снизить ставки по ипотеке до 7-8%. Ранее это уже сделал Сбербанк.
Согласно последним данным, в мае этого года средневзвешенная ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума — 9,64%.