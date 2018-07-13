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В Нижнем военный городок остался без горячей воды по вине коммунальщиков
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В Нижнем военный городок остался без горячей воды по вине коммунальщиков 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В одну из воинских частей Нижегородской области была незаконно прекращена подача воды. Коммунальной компании пришлось ответить за злоупотребление своим положением.
Ранее прокуратура Володарского района передала в нижегородское УФАС жалобу на незаконные действия ресурсоснабжающей компании. Как выяснилось, коммунальщики прекратили подачу воды в одну из воинских частей и прилегающий к ней военный городок. Антимонопольное ведомство возбудило дело против ООО «Управляющая компания „Нижегородская областная коммунальная компания“ за нарушение федерального законодательства. Согласно заключению комиссии, общество ограничило поставку горячей воды в объекты, подведомственные Минобороны РФ, без законных на то оснований.
»Решением комиссии ООО «Управляющая компания „Нижегородская областная коммунальная компания“ признано нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции», — уточняют в ведомстве.
Коммунальной компании было выдано предписание о прекращении злоупотребления своим доминирующим положением.
Фото:Oath_mil.ru
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