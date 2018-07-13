Программа «Цифровое Подмосковье» обойдется в 21 млрд рублей 

В рамках программы, планируется переход на электронную систему взаимодействия с гражданами, ввести электронный документооборот в здравоохранении, использовать информационные технологии в образовании, связи и безопасности.
Как сообщается на сайте областного правительства, реализация государственной программы «Цифровое Подмосковье», рассчитанная до 2021 года, стартовала в 2018 году, когда будет выделено 7,2 млрд рублей. В 2019 года вложения в цифровизацию региона составят 5 млрд рублей, в 2020 — 4,4 млрд рублей, в 2021 году — 4,4 млрд рублей.
Отмечается, что в 2021 году число жителей Подмосковья, получающих услуги в электронной форме, достигнет 85% против 60% в 2017 году. В части безопасности будут выполнены следующие задачи: развитие системы уличного и домового видеонаблюдения, развитие онлайн-взаимодействия экстренных служб с населением, организация обработки и хранения данных с видеокамер.