Программа «Цифровое Подмосковье» обойдется в 21 млрд рублей

В рамках программы, планируется переход на электронную систему взаимодействия с гражданами, ввести электронный документооборот в здравоохранении, использовать информационные технологии в образовании, связи и безопасности.

Как сообщается на сайте областного правительства, реализация государственной программы «Цифровое Подмосковье», рассчитанная до 2021 года, стартовала в 2018 году, когда будет выделено 7,2 млрд рублей. В 2019 года вложения в цифровизацию региона составят 5 млрд рублей, в 2020 — 4,4 млрд рублей, в 2021 году — 4,4 млрд рублей.