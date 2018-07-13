Газопровод «Турецкий поток» построили на 66% 

«Газпром» построил 66% морского участка газопровода «Турецкий поток».
«В настоящее время по двум ниткам уложено более 1230 километров труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что поставки газа из России в Турцию по первой нитке «Турецкого потока» начнутся до конца 2019 года.
Российский лидер Владимир Путин также заявлял, что Россия и Турция в практическом плане прорабатывают прохождение «Турецкого потока» через Болгарию.