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Газопровод «Турецкий поток» построили на 66%
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Газопровод «Турецкий поток» построили на 66% 

RT на русском 1 час назад
«Газпром» построил 66% морского участка газопровода «Турецкий поток».
«В настоящее время по двум ниткам уложено более 1230 километров труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что поставки газа из России в Турцию по первой нитке «Турецкого потока» начнутся до конца 2019 года.
Российский лидер Владимир Путин также заявлял, что Россия и Турция в практическом плане прорабатывают прохождение «Турецкого потока» через Болгарию.
RT на русском: последние новости
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