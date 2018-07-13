ЦБ подал иск о банкротстве орского банка «Акцент»

Регулятор настаивает на расформировании финансовой организации, лишенной лицензии полтора месяца назад. Проблемы в деятельности одного из старейших банков Оренбургской области возникли, по мнению регулятора, вследствие использования банком крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на его балансе значительного объема активов низкого качества. Проверка выявила существенное снижение размера капитала банка. Это создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Восстановить финансовую стабильность «Акцента», по мнению регулятора, не представляется возможным, поэтому ЦБ РФ подал заявление о банкротстве. Еще одно нарушение, в котором Банк России подозревает «Акцент» — легализация доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.

Дата первого заседания не назначена.

ПАО АКБ «Акцент», работающий на рынке банковских услуг с 1990 года, был одним из старейших частных банков Оренбургской области. До августа 2012 года он назывался «Орскиндустриябанк». По состоянию на 1 мая 2018 года банк занимал 465 место в банковской системе РФ по величине активов.