«Газпром» построил 66% морской части газопровода «Турецкий поток»

«В настоящее время по двум ниткам уложено более 1230 км труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода», — отмечает компания.

На встрече речь шла, в частности, о проводимых сербской стороной мероприятиях по развитию национальной газотранспортной системы.

Кроме того, на встрече были затронуты проекты, реализуемые «Газпромом» в Сербии.

«Турецкий поток» — проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год. 10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток».

Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B. V. (100-процентное дочернее общество «Газпрома»). 8 декабря 2016 года компания South Stream Transport подписала контракт со швейцарской компанией Allseas Group на строительство первой нитки морского участка газопровода, 20 февраля 2017 года был подписан контракт на укладку второй нитки газопровода. 7 мая 2017 года судно Audacia начало строительство газопровода «Турецкий поток» у российского побережья.