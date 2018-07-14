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«Газпром» отчитался о строительстве «Турецкого потока»
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«Газпром» отчитался о строительстве «Турецкого потока» 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
«Газпром» построил 66% морского участка газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам, по ним уложено более 1230 километров труб. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и посла Сербии в РФ Славенко Терзича.
«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Сербию. Были отмечены надежность поставок и рост спроса на него в республике. По предварительным данным, с 1 января по 12 июля 2018 года объем экспорта газа в Сербию составил 1,2 миллиарда кубометров, что на 5,3% превышает аналогичный показатель 2017 года», — отмечается в сообщении. Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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