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У «Палмали» появился еще один кредитор
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У «Палмали» появился еще один кредитор 

Деловое сообщество 6 часов назад
Арбитражный суд Ростовской области включил ООО «ЮгБункерСервис-Кавказ» в третью очередь реестра требований кредиторов компании «Палмали». Об этом сообщает издание Коммерсант.ru со ссылкой на картотеку суда. «Палмали» имеет задолженность перед банком в размере 24,5 млн рублей.
Напомним, главным кредитором ростовской компании-банкрота является Сбербанк. Он требует вернуть 13 млрд руб. в рамках дела о банкротстве. В исковом заявлении госбанк требует вернуть невыплаченные средства по кредитам, которые предприятие брало для рефинансирования займов и покупки судов. Сейчас в залоге от предприятия числится 46 судов и недвижимость на общую сумму $229 млн
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