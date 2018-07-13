Fitch подтвердило рейтинг Нижегородской области на уровне «ВВ»

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга области подтвержден на уровне «BB».

По мнению аналитиков агентства, подтверждение рейтингов говорит о том, что регион, скорее всего, продемонстрирует хорошие операционные показатели и диверсифицированную экономику в среднесрочной перспективе.

«Мы ожидаем, что регион будет рефинансировать долг за счет сочетания внутренних облигаций (размещение на сумму 10 млрд руб. позднее в этом году) и новых банковских кредитов. Позиция ликвидности у области оставалась хорошей: денежные средства на конец 2017 года в сумме составляли 3,6 млрд руб.», — следует из сообщения Fitch.