Fitch подтвердило рейтинг Нижегородской области на уровне «ВВ» 

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Нижегородской области на уровне «BB» со стабильным прогнозом, а также краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «В», пишет Newsnn.ru.
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга области подтвержден на уровне «BB».
По мнению аналитиков агентства, подтверждение рейтингов говорит о том, что регион, скорее всего, продемонстрирует хорошие операционные показатели и диверсифицированную экономику в среднесрочной перспективе.
«Мы ожидаем, что регион будет рефинансировать долг за счет сочетания внутренних облигаций (размещение на сумму 10 млрд руб. позднее в этом году) и новых банковских кредитов. Позиция ликвидности у области оставалась хорошей: денежные средства на конец 2017 года в сумме составляли 3,6 млрд руб.», — следует из сообщения Fitch.