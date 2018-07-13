Путин обсудил с главой ВТБ Костиным жилищные кредиты

Ипотечные программы стали одной главных тем встречи в Кремле Владимира Путина Андреем Костиным . По словам главы финансовой организации, сейчас займы на покупку жилья выдаются уже по ставке 8,9 процента. И этот показатель и дальше планируется снижать. Андрей Костин также отметил — ВТБ вошёл в пятерку самых эффективных банков Европы.

Регулятор активно реализует проекты не только по поддержке населения, но и различных предприятий и компаний.

"По крупным — последние 16 кредитов за второй квартал — здесь ставки серьезно снизились, они варьируются от 6,75 процента где-то до 10 [процентов]. 7-8 процентов — предприятия торговли, машиностроения, металлургия (это крупные), медицина даже", — сказал Костин.