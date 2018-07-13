Путин потребовал ускорить снижение ставок по кредитам малому бизнесу

«Гораздо быстрее нужно идти в (снижении ставок для малого бизнеса). Мы стараемся», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС

Со своей стороны Костин сообщил, что ставки по кредитам банка ВТБ крупным предприятиям за второй квартал снизились и варьируются от 6,75% до 10%.

«По крупным — последние 16 кредитов за второй квартал — здесь ставки серьезно снизились, они варьируются от 6,75% где-то до 10%. 7-8% — предприятия торговли, машиностроения, металлургия (это крупные), медицина даже», — сказал Костин.

Он добавил, что показатель возврата на капитал банка ВТБ превысил 14%, что делает его одним из самых эффективных банков в Европе.

«Показатель эффективности теперь (а основной показатель эффективности работы банков — это так называемый возвратный капитал, то есть сколько банк зарабатывает на единицу, вложенную акционерами) превысил 14%, что позволяет говорить о том, что наш банк входит сегодня в пятерку самых эффективных и доходных банков Европы, если брать крупные банки», — сказал Костин.

Кроме того, он отметил, что ВТБ подготовил предложения по расширению использования рубля в международных расчетах.

«Хотел бы также сказать, что наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на западе используются», — сказал Костин.