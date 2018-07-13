Ещё
SNCF Logistics покупает 100% акций частного испанского ж/д оператора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

SNCF Logistics покупает 100% акций частного испанского ж/д оператора 

РЖД-Партнер 8 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Сделка подлежит одобрению регулирующих органов, ее стоимость не разглашается.
COMSA Rail Transport является первой частной железнодорожной компанией в Испании. За пять лет компания увеличила оборот на 70%, достигнув выручки в 32 млн евро. Объем операций увеличился с 8,4 тыс. поездов в 2013 году до 19,2 тыс. в 2017 году.
После сделки COMSA Rail Transport будет переименована в Captrain Espana, при этом компания продолжит работу в прежнем режиме. В том числе, как уточняется в сообщении, компания продолжит трансграничные железнодорожные перевозки с Португалией в партнерстве с TAKARGO.
Управляющий директор SNCF Logistics Ален Пикард отметил, что решение об инвестициях принято в рамках стратегии SNCF Logistics, предусматривающей развитие на европейском рынке железнодорожных грузоперевозок.
РЖД-Партнер: последние новости
Газопровод Турецкий поток готов на 66% RAEX присвоил рейтинг кредитоспособности ПГК на уровне RUAA+ ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу63
Найден источник «Новичка» в Великобритании239
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений534
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение