SNCF Logistics покупает 100% акций частного испанского ж/д оператора

Сделка подлежит одобрению регулирующих органов, ее стоимость не разглашается.

COMSA Rail Transport является первой частной железнодорожной компанией в Испании . За пять лет компания увеличила оборот на 70%, достигнув выручки в 32 млн евро. Объем операций увеличился с 8,4 тыс. поездов в 2013 году до 19,2 тыс. в 2017 году.

После сделки COMSA Rail Transport будет переименована в Captrain Espana, при этом компания продолжит работу в прежнем режиме. В том числе, как уточняется в сообщении, компания продолжит трансграничные железнодорожные перевозки с Португалией в партнерстве с TAKARGO.

Управляющий директор SNCF Logistics Ален Пикард отметил, что решение об инвестициях принято в рамках стратегии SNCF Logistics, предусматривающей развитие на европейском рынке железнодорожных грузоперевозок.