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ФСК досрочно погасила облигации на 20 млрд рублей
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ФСК досрочно погасила облигации на 20 млрд рублей 

Rambler News Service 52 минуты назад
Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в «Россети») досрочно погасила облигации серии 19 общим объемом 20 млрд руб., говорится в сообщении компании.
«ФСК ЕЭС выплатила купонный доход за четырнадцатый купонный период и осуществило досрочное погашение облигаций серии 19. Таким образом, совокупный долг ФСК ЕЭС снизился на 20 млрд рублей», — отмечает ФСК.
Ценные бумаги были погашены 12 июля 2018 года, уточняет компания.
ФСК разместила облигации серии 19 в июле 2011 года на срок 12 лет — до июля 2023 года — со ставкой 7,95% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 26 выпусков облигаций ФСК на общую сумму 216,497 млрд руб.
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