ФСК досрочно погасила облигации на 20 млрд рублей

«ФСК ЕЭС выплатила купонный доход за четырнадцатый купонный период и осуществило досрочное погашение облигаций серии 19. Таким образом, совокупный долг ФСК ЕЭС снизился на 20 млрд рублей», — отмечает ФСК.

Ценные бумаги были погашены 12 июля 2018 года, уточняет компания.

ФСК разместила облигации серии 19 в июле 2011 года на срок 12 лет — до июля 2023 года — со ставкой 7,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 26 выпусков облигаций ФСК на общую сумму 216,497 млрд руб.