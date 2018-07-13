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Суд заставил страховщиков выплатить автолюбителю 390 тыс. рублей
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Суд заставил страховщиков выплатить автолюбителю 390 тыс. рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне Промышленный райсуд Оренбурга за поврежденный в ДТП автомобиль взыскал с «Росгосстраха» крупную неустойку.
В инстанции поясняют, что марте 2017 года истец обратился в страховую компанию с заявлением о выплате возмещения за поврежденный в аварии авто. Мужчина предоставил все необходимые документы, однако положенную сумму в «Росгосстрахе» ему не выплатили. Чтобы добиться выплаты полной компенсации, он обратился в суд. В Центральном районном суде Оренбурга истец добился получения выплаты.
Позже автовладелец обратился в Промышленный райсуд областного центра с иском о взыскании неустойки со страховой компании в сумме 756 тыс. рублей. Страховщики просрочили выплату на 189 дней. Истец снизил размер неустойки и попросил взыскать с компании лишь 415 тыс. рублей. По ходатайству ответчика сумму неустойки снизили, но до 390 тыс. рублей.
Оренбургский областной суд апелляционным определением оставил это решение без изменений.
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