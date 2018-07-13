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Крымский мост ударил по бюджету Украины
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Крымский мост ударил по бюджету Украины 

News.ru 1 час назад
Украина подсчитала убытки, связанные с открытием моста через Керченский пролив. Бюджет республики лишился не менее полумиллиарда гривен (или 1,2 миллиарда рублей).
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