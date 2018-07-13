Ещё
Total закрыла сделку по покупке у Engie СПГ-активов за $1,5 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Total закрыла сделку по покупке у Engie СПГ-активов за $1,5 млрд 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания Total закрыла сделку по приобретению у французской Engie активов в сфере СПГ за 1,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Total.
"Приобретение бизнеса СПГ у Engie — это реальный качественный сдвиг для Total, позволяющий нам расти и приобретать гибкость на быстрорастущем и все более обширном рынке СПГ", — приводятся в релизе слова главы Total Патрика Пуянне (Patrick Pouyanne).
Total отмечает, что в результате сделки к 2020 году будет управлять общим портфелем СПГ-активов в размере около 40 миллионов тонн в год, что сделает ее вторым по величине игроком на глобальным рынке СПГ с долей в 10%.
Total и Engie объявили о сделке в ноябре прошлого года. В апреле она получила одобрение Еврокомиссии. Среди приобретаемых Total активов — доли участия в ряде НПЗ, долгосрочных сделках купли-продажи газа, танкерный парк и терминалы регазификации СПГ в Европе.
Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы. Является акционером российского независимого производителя газа «Новатэк» с долей 18,9%, а также владеет 20-процентной долей в проекте «Ямал СПГ», где основным акционером является «Новатэк».
Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в области альтернативных источников энергии.
Прайм: последние новости
Роскачество рассказало, как будет выглядеть "молочка" после изменений техрегламента МКБ продал "МКБ-лизинг" структуре ГК "Регион" Бывший сотрудник Tesla обвинил компанию в обмане инвесторов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место32
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»209
В СССР за такое убивали145
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина329
Путевки в Турцию отдают почти даром90
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение