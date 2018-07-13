Total закрыла сделку по покупке у Engie СПГ-активов за $1,5 млрд

МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания Total закрыла сделку по приобретению у французской Engie активов в сфере СПГ за 1,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Total.

"Приобретение бизнеса СПГ у Engie — это реальный качественный сдвиг для Total, позволяющий нам расти и приобретать гибкость на быстрорастущем и все более обширном рынке СПГ", — приводятся в релизе слова главы Total Патрика Пуянне (Patrick Pouyanne).

Total отмечает, что в результате сделки к 2020 году будет управлять общим портфелем СПГ-активов в размере около 40 миллионов тонн в год, что сделает ее вторым по величине игроком на глобальным рынке СПГ с долей в 10%.

Total и Engie объявили о сделке в ноябре прошлого года. В апреле она получила одобрение Еврокомиссии. Среди приобретаемых Total активов — доли участия в ряде НПЗ, долгосрочных сделках купли-продажи газа, танкерный парк и терминалы регазификации СПГ в Европе.

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы. Является акционером российского независимого производителя газа «Новатэк» с долей 18,9%, а также владеет 20-процентной долей в проекте «Ямал СПГ», где основным акционером является «Новатэк».

Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в области альтернативных источников энергии.