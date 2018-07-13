Житель Касимова 12 лет воровал природный газ у крупной газовой компании

В Касимовский районный суд поступило исковое заявление ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» к местному жителю о взыскании задолженности за несанкционированно отобранный газ, сообщает пресс-служба райсуда.

В обосновании иска истец указал, что ответчик незаконно подключил в своем гараже оборудование к газораспределительной сети и несанкционированно потреблял природный газ с 2006 по 2018 год. В результате газовой компании причинен материальный ущерб на значительную сумму.

Определением суда по данному делу назначено судебное заседание.