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Житель Касимова 12 лет воровал природный газ у крупной газовой компании
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Житель Касимова 12 лет воровал природный газ у крупной газовой компании 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
В Касимовский районный суд поступило исковое заявление ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» к местному жителю о взыскании задолженности за несанкционированно отобранный газ, сообщает пресс-служба райсуда.
В обосновании иска истец указал, что ответчик незаконно подключил в своем гараже оборудование к газораспределительной сети и несанкционированно потреблял природный газ с 2006 по 2018 год. В результате газовой компании причинен материальный ущерб на значительную сумму.
Определением суда по данному делу назначено судебное заседание.
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