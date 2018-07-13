Банк «Акцепт» повысил ставки по вкладам в долларах

Теперь максимальная доходность составляет 2,2% (по вкладу «Акцепт — Премиум» с выплатой процентов в конце срока).

Вклад «Устойчивый процент» с ежемесячной капитализацией дохода открывается теперь в долларах под 1,2—1,5% (до этого — под 0,8—1,2%). По вкладу с ежеквартальной капитализацией доходность в долларах составляет 1,3—1,6% (ранее —0,9—1,3%). Минимальная сумма — 200 долларов. Сроки размещения — полгода, один и полтора года.

Продуктовый виджет

«Акцепт — Премиум» с выплатой процентов в конце срока доступен в данный момент в долларах под 1,7—2,2% годовых (вместо 1,3—1,7%). Процентные ставки по депозиту с ежемесячной капитализацией составляют в долларах 1,3—2% (прежде — 0,9—1,5%). Минимальная сумма — 100 тыс. долларов, сроки размещения — полгода, один год или полтора года.

По вкладу «Акцепт — Статус» (от 100 тыс. долларов на один или полтора года) процентные ставки повышены до 1,2—1,5% (с 0,8—1%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Максимум» (от 200 долларов) можно разместить на один и полтора года со ставками 1,7% и 1,8% годовых в долларах (ранее — 1,5% и 1,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Процентные ставки по «Удобному» депозиту (пороговые суммы — 200 и 10 тыс. долларов, срок — год) в долларах в зависимости от суммы равны 1,1% и 1,2% (ранее — 0,6% и 0,7%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.