Страхование средств МСП в банках может заработать с 2019 года

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки в законопроект о страховании средств на счетах малых и средних предприятий. Согласно одной из поправок, документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

Поправками также, в частности, уточняется, что право на получение страховой выплаты в случае банкротства кредитной организации вкладчик (представитель МСП) будет иметь только в случае, если он есть в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая. При этом, если вкладчика исключат из реестра после наступления страхового случая, это не повлияет на его права по получению возмещения.

Профильный комитет предложил поставить рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Госдумы во втором чтении на 18 июля, а третьем чтении — на 19 июля.

О предложении

Законопроект о распространении системы страхования вкладов в кредитных организациях на счета МСП принят в первом чтении в конце сентября прошло года. Авторами законодательной инициативы является группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

Согласно законопроекту, застрахованы будут денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями или в их пользу в банках (с базовой лицензией, с универсальной лицензией) на территории РФ на основании договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета, включая капитализированные проценты на сумму вклада. Размер страхового возмещения аналогичен возмещению для физлиц и индивидуальных предпринимателей — сейчас эта сумма составляет 1,4 млн рублей.

В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) физических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Субъекты малого предпринимательства, как правило, имеющие один расчетный счет в небольшом банке с несколькими сотнями тысяч рублей на нем, остаются незащищенными и неизбежно становятся банкротами или испытывают серьезные финансовые проблемы», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков, если закон будет принят, его действие будет распространяться на 2,9 млн субъектов малого предпринимательства.