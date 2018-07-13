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«Главстрой-СПб» в первом полугодии увеличил продажи жилья на 38%
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«Главстрой-СПб» в первом полугодии увеличил продажи жилья на 38% 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 13 июл — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Главстрой-СПб» в первом полугодии 2018 года увеличил продажи жилья по сравнению с первым полугодием прошлого года на 38% — до 78,4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба компании.
Как указывается в нем, на долю проекта «Северная долина» в Выборгском районе Петербурга приходится 78% реализованной площади, на проект «Юнтолово» в Приморском районе — 22%.
"Изменение средней цены квадратного метра несущественно и показывает прирост 1,3% по отношению к первому полугодию 2017 года", — отмечается в сообщении.
Компания «Главстрой-СПб» основана в 2006 году, работает в Петербурге, через ООО «Главстрой-инвест» подконтрольна структурам Олега Дерипаски. Перспективный портфель компании, по собственной оценке, составляет около 5 миллионов квадратных метров жилья, земельный банк — более 700 гектаров.
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