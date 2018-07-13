Сбербанк и Тинькофф банк похвалили друг друга за технологичность

"Если убрать Китай , то безусловно, Россия — самая продвинутая в финтехнологиях страна. И я считаю, что Сбербанк — самый продвинутый технологически в мире. Я реально так считаю", — сказал Тиньков после объявления банками о запуске новой системы денежных переводов.

В ответ зампред правления Сбербанка Александр Торбахов заявил, что Тинькофф банк — «самый передовой и прогрессивный банк на рынке, исключая Сбербанк».

В пятницу Сбербанк и Тинькофф запустили новый клиентский сервис, став первыми российскими кредитными организациями, которые внедрили денежный перевод между банками по номеру мобильного телефона. Комиссия за перевод составит 1%, максимальный размер одного перевода — 15 тыс. рублей, всего за день можно перевести 50 тыс. рублей.