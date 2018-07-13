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Сбербанк и Тинькофф банк похвалили друг друга за технологичность
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Сбербанк и Тинькофф банк похвалили друг друга за технологичность 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков назвал Сбербанк самым технологически продвинутым банком в мире, за что получил похвалу топ-менеджера Сбербанка, который, в свою очередь, отвел Тинькофф банку второе место по прогрессивности после самого Сбербанка.
"Если убрать Китай, то безусловно, Россия — самая продвинутая в финтехнологиях страна. И я считаю, что Сбербанк — самый продвинутый технологически в мире. Я реально так считаю", — сказал Тиньков после объявления банками о запуске новой системы денежных переводов.
В ответ зампред правления Сбербанка Александр Торбахов заявил, что Тинькофф банк — «самый передовой и прогрессивный банк на рынке, исключая Сбербанк».
В пятницу Сбербанк и Тинькофф запустили новый клиентский сервис, став первыми российскими кредитными организациями, которые внедрили денежный перевод между банками по номеру мобильного телефона. Комиссия за перевод составит 1%, максимальный размер одного перевода — 15 тыс. рублей, всего за день можно перевести 50 тыс. рублей.
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