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LG обеспечит Apple дисплеями
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LG обеспечит Apple дисплеями 

News.ru 56 минут назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания LG заключила сделку с Apple, согласно которой первая будет поставлять американской корпорации LCD и OLED-дисплеи.
Во второй половине этого года «яблочная» компания должна будет получить 3-4 миллиона OLED-панелей, а также 20 миллионов ЖК-экранов. При этом в следующем году LG готовится увеличить объёмы поставок до 10 миллионов единиц, сообщает Newspim.
Ранее News.ru рассказал, что Apple хочет использовать технологии LG для линейки iPhone 2018. Более того, компания пока не планирует полностью отказаться от ЖК-дисплеев.
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