Матвиенко пристыдила главу «Почты России»

Матвиенко упрекнула главу «Почты России» в незнании реальных зарплат почтальонов

В конце июня Матвиенко в ходе обсуждения закона о реорганизации "Почты России" на пленарном заседании возмутилась демонстративными запусками дорогих беспилотников на фоне низких зарплат почтальонов, призвав Подгузова "не заниматься неправильным пиаром". Глава "Почты России", отвечая на вопрос Матвиенко, сообщил тогда, что в среднем по регионам зарплата почтальонов составляет 15 тыс. рублей, а минимальная заработная плата равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), то есть 11 тыс. 163 рублям.

"Мы об этом знали, но мы еще раз почитали эти справки. Очень стыдно за руководителя ["Почты России"], который вообще не владеет [информацией]. Не царское дело, наверное, почтальонами заниматься", — сказала Матвиенко на пленарном заседании в пятницу после того, как сенаторы рассказали о ситуации с почтальонами по итогам работы в регионах.

Она отметила, что главе комитета Совфеда по экономической политике Дмитрию Мезенцеву поручено обобщить информацию о зарплатах почтальонов, собранную в регионах, и направить ее Подгузову.

"Может быть, он из наших материалов узнает реальное положение дел на почте, чтобы принять меры и доложить нам о том, что сделано. Потому что до сих пор 6-8 тыс. [рублей получают почтальоны], несмотря на то, что с 1 мая вступил в силу закон о МРОТ", — сказала Матвиенко.

"Они уже с 1 мая не имеют права платить меньше, но платят. Начинают сокращать почтальонов, чтобы найти деньги на зарплаты", — продолжила она.

Спикер Совфеда попросила сенаторов держать на контроле этот вопрос, "пока не будет поправлено положение почтальонов", поскольку эти люди, по ее словам, являются основными, опорными фигурами во всей системе почты.