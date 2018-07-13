Группа НЛМК в первом полугодии увеличила производство стали на 4%

Группа НЛМК в первом полугодии 2018 года увеличила производство стали на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,59 млн тонн, сообщили в компании.

Продажи группы за тот же период выросли на 8% — до 8,53 млн тонн. Доля продаж на домашних рынках составила 63% (без изменений г/г).

США. Во II квартале 2018 года производство стали НЛМК выросло на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,38 млн тонн в связи с увеличением спроса на продукцию группы на основных рынках. Продажи группы выросли на 6% — до 4,38 млн тонн за счет роста продаж плоского проката на рынках РФ