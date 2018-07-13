«Роснефть» будет поставлять нефтехимию в Германию

Москва , 13 июля — «Вести. Экономика». Rosneft Deutschland GmbH, дочернее общество НК «Роснефть», подписала контракты с немецкими компаниями о реализации нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 г.

С компанией Helm AG было подписано соглашение о реализации пропилена, производимого Rosneft Deutschland на НПЗ PCK, Bayernoil и MiRO в Германии, сообщила сегодня российская компания.

С Brenntag International Chemicals GmbH подписан контракт о купле-продаже ароматических углеводородов и серы производства Rosneft Deutschland.

Генеральный директор Rosneft Deutschland Брайан Честерман отметил: «Мы рады сотрудничать с крупнейшими немецкими компаниями в сфере реализации нефтехимической продукции. Организация маркетинга и продаж нефтехимических продуктов с НПЗ PCK, Bayernoil и MiRO — это еще один шаг в развитии бизнеса Компании в Германии».

Комментируя подписание договора, руководитель отдела торговли химическим сырьем Helm AG Фрид Хансен заявил: «Я очень доволен началом нашего сотрудничества. Благодаря нашей широкой сети потребителей и поставщиков, а также высокоэффективной логистике, мы можем обеспечить стабильную реализацию различных типов пропилена».

Helm AG — частное предприятие с 117-летней историей, центральный офис компании расположен в г. Гамбург ( Германия ). Компания занимается продажей и дистрибуцией нефтехимической продукции, имеет собственные подразделения сырьевых и производных нефтехимических продуктов, работает в том числе с такими отраслями, как сельское хозяйство и фармацевтика. Helm — одно из крупнейших в мире независимых предприятий по реализации нефтехимической продукции, компания обеспечивает клиентам доступ к ключевым мировым рынкам, имея около 100 дочерних структур, офисов продаж и совместных предприятий более чем в 30 странах мира.

Brenntag, один из мировых лидеров рынка дистрибуции химических продуктов, обеспечивает все крупнейшие рынки за счет своего широкого портфеля товаров и услуг. Компания со штаб-квартирой в г. Эссен (Германия) управляет глобальной сетью из более 530 точек в 74 странах. В 2017 г. предприятие с общим штатом из более 15 000 сотрудников достигло объема продаж в 11,7 млрд евро. Компания предоставляет технологии для специфических областей применения, масштабную техническую поддержку и дополнительные услуги, такие как смешение продуктов.

"Роснефть" — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки с общим объемом мощностей 12,5 млн тонн в год, что составляет более чем 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей в Германии. Средняя глубина переработки мощностей Компании — 93%, средний индекс сложности по Нельсону — 9,1. Операционная деятельность осуществляется дочерним предприятием Rosneft Deutschland GmbH. Эта компания управляет как поставками сырья в адрес НПЗ, доли в которых принадлежат ПАО «НК „Роснефть“: PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil, так и продажами нефтепродуктов.