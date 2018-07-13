Компании РФ потратили почти всю валюту на погашение долгов

Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Российская экономика столкнулась с проблемой рефинансирования внешнего долга, и компании вынуждены были потратить на погашение рекордную за три года сумму в $34 млрд В последние несколько десятков лет большинство компаний не гасят свои долги, а попросту рефинансируют. Учитывая тот факт, что на американском долговом рынке уже много лет наблюдается тенденция к снижению ставок, такой подход в целом работал и, наверное, еще будет работать. Проблемы в основном возникают у компаний развивающихся стран, поскольку именно на emerging markets периодически возникают кризисы, сопровождающиеся девальвацией и резким ростом ставок. В такие моменты наступают трудности, поскольку нужно либо погашать долговые обязательства, либо пролонгировать, но под более высокие процент.

Если же компания не занимается экспортом и валютных поступлений не имеет или они есть, но не в достаточном количестве, то в случае девальвации национальной валюты ее проблемы увеличиваются в разы. Необходимо больше денег для покупки валюты, чтобы погасить существующий долг. Подобная проблема не обошла и Россию. Все прекрасно помнят события 2008 г. Тогда мировая экономика бурно росла, росла и российская экономика, капитал устремлялся в развивающиеся страны, в том числе и Россию, и экономические субъекты активно занимали в долларах, поскольку это было выгодно и, казалось, не несло никаких рисков. Отрезвление пришло, когда рынки рухнули, а рубль девальвировался. Это стало огромной проблемой для многих компаний, поскольку в новых реалиях обслуживать свои долговые обязательства они уже не могли. Во II квартале этого года у российских компаний также возникали проблемы с рефинансированием, но это произошло скорее из-за санкций. Погашение привлеченных на Западе кредитов отняло у экономики рекордную за три года сумму — $34 млрд, следует из статистики ЦБ РФ. Банки, которые в начале года имели возможность частично продлевать кредиты, на этот раз не смогли рефинансировать ни цента: за квартал они погасили $9,8 млрд, что даже больше суммы, которая требовалась по графику ЦБ ($8,2 млрд), пишет finanz.ru. Корпорациям нефинансового сектора предстояло заплатить $11,9 млрд по телу долга и еще $3,3 млрд процентов и удалось отсрочить погашение примерно трети суммы. Всего за квартал они вернули $10,2 млрд, сократив внешний долг до 7-летнего минимума в $327,9 млрдПомимо санкции и общего отток капитала с развивающихся рынков, к погашению долга вынуждает ужесточение политики ФРС, говорит эксперт: ставки в долларах повышаются, обслуживать займы становится для корпораций все дороже. Общий внешний долг России на 1 июля сократился до 7-летнего минимума $485,54 млрд, долг банков — до минимума за 12 лет ($95 млрд). В ближайшие полгода, по данным ЦБ, предстоит погасить $34,4 млрд, в том числе $9,1 млрд — в виде процентов.