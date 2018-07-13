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Потоки фондов: Россия доказала привлекательность
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Потоки фондов: Россия доказала привлекательность 

Прайм 2 часа назад
Инвесторы в акции и облигации «проголосовали» за Россию, посчитав этот рынок привлекательным, о чем свидетельствует повышение притоков в акции и облигации до 3-месячных максимумов в ожидании саммита России и США на следующей неделе, в то время как опасения по поводу развивающихся рынков снижаются.
EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Чистые совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций составили $130 млн против $80 млн оттоков за предыдущую неделю.
Потоки фондов акций:
— Только Россия: ПРИТОКИ $140 млн (против $40 млн на предыдущей неделе) — три недели притоков
— Совокупно: ПРИТОКИ $80 млн (против $40 млн оттоков на предыдущей неделе) — первые притоки за последние 11 недель
Потоки фондов облигаций:
— Только Россия: ПРИТОКИ около $10 млн (без изменений н/н) — 12 недель небольших притоков
— Совокупно: ПРИТОКИ $50 млн (против $40 млн оттоков на предыдущей неделе) — первые притоки за 6 недель, лучший результат за последние 14 недель
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