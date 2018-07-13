Михаил Степанов стал зампредседателя правления банка «Зенит»

«Финансовый директор банка «Зенит» Михаил Степанов назначен на пост заместителя председателя правления. Михаил работает в банке «Зенит» с декабря 2017 года. В новой должности он будет курировать деятельность финансового департамента, казначейские операции, а также бухгалтерский учет и отчетность банка», — отмечается в релизе.