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Михаил Степанов стал зампредседателя правления банка «Зенит»
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Михаил Степанов стал зампредседателя правления банка «Зенит» 

Банки.ру 3 часа назад
Михаил Степанов назначен заместителем председателя правления банка «Зенит», сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Финансовый директор банка «Зенит» Михаил Степанов назначен на пост заместителя председателя правления. Михаил работает в банке «Зенит» с декабря 2017 года. В новой должности он будет курировать деятельность финансового департамента, казначейские операции, а также бухгалтерский учет и отчетность банка», — отмечается в релизе.
Степанов работает в банковской сфере почти 20 лет. Свою профессиональную деятельность начал в 1999 году в банке «БашКредитРегион». Работал в крупных коммерческих банках: с 2000 по 2004 годы — в «Уралсибе», с 2004 по 2007 годы — в банке «Петрокоммерц», а также в ВТБ 24. Несколько лет проработал в «Ренессанс Капитал», а в 2012 году перешел в Бинбанк, где до 2017 года занимал пост руководителя финансового блока.
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