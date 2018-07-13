«Уралвагонзавод» рассчитывает получить 1 млрд рублей прибыли по итогам 2018 года

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. "Уралвагонзавод" (УВЗ) в 2017 году получил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 1,3 млрд рублей против убытка в 16 млрд рублей годом ранее, в 2018 году рассчитывает получить 1 млрд рублей прибыли, сообщил в интервью ТАСС глава корпорации Александр Потапов

"Корпорация по результатам 2017 года получила консолидированную прибыль по МСФО почти 1,3 млрд рублей, в то время как в 2015 году убытки составляли порядка 18,7 млрд рублей, в 2016 году более 16 млрд, в 2018 году мы перешли в ноль. По итогам 2018 года мы должны получить консолидированную прибыль в пределах 1 млрд рублей, хотя, конечно, цыплят по осени считают", — сказал Потапов.