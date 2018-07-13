Глава «Уралвагонзавода»: корпорация выставила на продажу еще несколько активов

"Корпорация выставила на продажу другие активы, которые для нас не являются жизнеобеспечивающими. В том числе и компании, которые у нас работали за рубежом. Мы уже доложили об этом главному акционеру — госкорпорации «Ростех» , соответствующие решения приняты, работа ведется", — сказал Потапов, добавив, что продажа будет осуществляться в 2018-2019 году.

Глава УВЗ не стал уточнять о каких конкретно компаниях идет речь, сославшись на санкционные риски. «Уралвагонзавод» находится под определенными ограничениями и санкциями, поэтому не всегда считаем нужным публичить эту информацию, чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей", — отметил он.