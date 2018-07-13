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Глава «Уралвагонзавода»: корпорация выставила на продажу еще несколько активов
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Глава «Уралвагонзавода»: корпорация выставила на продажу еще несколько активов 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ) после продажи ряда активов в России — «Каменск-Уральского литейного завода», «Тверского вагоностроительного завода», «УВЗ-Логистики» — планирует реализовать еще несколько, в том числе за рубежом, сообщил в интервью ТАСС глава корпорации Александр Потапов.
"Корпорация выставила на продажу другие активы, которые для нас не являются жизнеобеспечивающими. В том числе и компании, которые у нас работали за рубежом. Мы уже доложили об этом главному акционеру — госкорпорации «Ростех», соответствующие решения приняты, работа ведется", — сказал Потапов, добавив, что продажа будет осуществляться в 2018-2019 году.
Глава УВЗ не стал уточнять о каких конкретно компаниях идет речь, сославшись на санкционные риски. «Уралвагонзавод» находится под определенными ограничениями и санкциями, поэтому не всегда считаем нужным публичить эту информацию, чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей", — отметил он.
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