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Три пенсионных фондов «ФК Открытие» объединят
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ЦБ согласовал объединение трех пенсионных фондов «ФК Открытие» 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России согласовал объединение трех негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — «НПФ электроэнергетики», АО «НПФ РГС» и АО «НПФ «Лукойл-гарант», сообщает ЦБ.
«12 июля 2018 года Банк России согласовал проведение реорганизации НПФ, входящих в группу банка ‘’Открытие'', в форме присоединения АО ''НПФ электроэнергетики'' и АО ''НПФ РГС'' к АО ''НПФ ''Лукойл-гарант''», — говорится в сообщении.
ЦБ отмечает, что в рамках поданного регулятором ходатайства он принял решение о государственной регистрации дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций НПФ «Лукойл-гарант», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций двух присоединяемых фондов.
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