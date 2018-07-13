Три пенсионных фондов «ФК Открытие» объединят

ЦБ согласовал объединение трех пенсионных фондов «ФК Открытие»

«12 июля 2018 года Банк России согласовал проведение реорганизации НПФ, входящих в группу банка ‘’Открытие'', в форме присоединения АО ''НПФ электроэнергетики'' и АО ''НПФ РГС'' к АО ''НПФ ''Лукойл-гарант''», — говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что в рамках поданного регулятором ходатайства он принял решение о государственной регистрации дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций НПФ «Лукойл-гарант», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций двух присоединяемых фондов.