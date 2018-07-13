Три пенсионных фондов «ФК Открытие» объединят

Банк России согласовал объединение трех негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — «НПФ электроэнергетики», АО «НПФ РГС» и АО «НПФ «Лукойл-гарант», сообщает ЦБ.
«12 июля 2018 года Банк России согласовал проведение реорганизации НПФ, входящих в группу банка ‘’Открытие'', в форме присоединения АО ''НПФ электроэнергетики'' и АО ''НПФ РГС'' к АО ''НПФ ''Лукойл-гарант''», — говорится в сообщении.
ЦБ отмечает, что в рамках поданного регулятором ходатайства он принял решение о государственной регистрации дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций НПФ «Лукойл-гарант», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций двух присоединяемых фондов.