Предложение просроченных долгов превышает спрос

За первое полугодие 2018 года банки выставили на продажу коллекторским агентствам на 10% больше просроченной задолженности, чем годом ранее. Коллекторы не спешили с покупками, в итоге доля завершенных сделок снизилась с 84% до 71, пишет "Коммерсантъ" . По мнению коллекторов, привести рынок продавцов и покупателей в сбалансированное состояние может улучшение информационного обеспечения предлагаемых портфелей.

По оценке коллекторского агентства ЭОС и объединенной компании «Национальная служба взыскания / Первое коллекторское бюро» (НСВ/ПКБ), по итогам первых шести месяцев 2018 года объем предложенной к продаже банками просроченной задолженности составил 110 млрд руб. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом количество продаваемых кредитов снизилось на 29,8% (с 870 тыс. до 611 тыс. штук), а рост среднего размера задолженности составил 58% (180 тыс. руб. против 115 тыс. руб. годом ранее). Как пояснил «Коммерсанту» гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков , увеличение объема цессионного предложения вызвано, в том числе, начавшимися продажами «комиссионных» портфелей — долгов, образовавшихся за неуплату комиссий за ведение счета, годовое обслуживание.

Несмотря на рост объемов предложения, воспользоваться им коллекторы не спешили, пишет «Ъ». По итогам полугодия доля завершенных сделок от общего объема предложения на рынке снизилась на 13 процентных пунктов. Если в 2017 году коллекторы купили 84 млрд руб. задолженности из предложенных 100 млрд руб., то в этом году лишь 78 млрд руб. из 110 млрд руб.