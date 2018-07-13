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МКБ продал «МКБ-лизинг» структуре ГК «Регион»
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МКБ продал «МКБ-лизинг» структуре ГК «Регион» 

Прайм 3 часа назад
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) продал 99,99% акций компании «МКБ-лизинг» структуре группы компаний «Регион», следует из материалов «МКБ-лизинга».
"Регион Лизинг" приобрел 99,9999% в уставном капитале «МКБ-лизинг» номинальной стоимостью 310,01 миллиона рублей. У МКБ после завершения сделки остался 0,0001% акций «МКБ-лизинг». Сделка датирована 12 июля.
Согласно данным на сайте «МКБ-лизинга», 72% его лизингового портфеля составляют сделки с компаниями, работающими в Москве и ЦФО, 9% портфеля приходится на Сибирский федеральный округ, 8% — на Дальневосточный федеральный округ. Сделки заключаются также с компаниями, зарегистрированными в Северо-Западном федеральном округе и непосредственно в Санкт-Петербурге (8% на регион в целом).
МКБ, по данным БИР Аналитик, на 1 июня занимал 6 место в банковской системе РФ с активами в 1,93 триллиона рублей.
ГК «Регион» была создана в 1995 году. В числе основных направлений деятельности — управление активами, брокерское обслуживание, услуги на рынке капитала, банковское обслуживание, депозитарная и лизинговая деятельность.
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