МКБ продал «МКБ-лизинг» структуре ГК «Регион»

"Регион Лизинг" приобрел 99,9999% в уставном капитале «МКБ-лизинг» номинальной стоимостью 310,01 миллиона рублей. У МКБ после завершения сделки остался 0,0001% акций «МКБ-лизинг». Сделка датирована 12 июля.

Согласно данным на сайте «МКБ-лизинга», 72% его лизингового портфеля составляют сделки с компаниями, работающими в Москве и ЦФО, 9% портфеля приходится на Сибирский федеральный округ, 8% — на Дальневосточный федеральный округ. Сделки заключаются также с компаниями, зарегистрированными в Северо-Западном федеральном округе и непосредственно в Санкт-Петербурге (8% на регион в целом).

МКБ, по данным БИР Аналитик, на 1 июня занимал 6 место в банковской системе РФ с активами в 1,93 триллиона рублей.

ГК «Регион» была создана в 1995 году. В числе основных направлений деятельности — управление активами, брокерское обслуживание, услуги на рынке капитала, банковское обслуживание, депозитарная и лизинговая деятельность.