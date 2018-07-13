Внешэкономбанк рассчитывает расширить пул банков для Фабрики проектного финансирования

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Новые коммерческие банки заинтересованы в участии в Фабрике проектного финансирования, до конца года пул кредитных организаций расширится до 15 с нынешних 12, сообщила агентству ТАСС пресс-служба Внешэкономбанка

"До конца 2018 года к программе «Фабрика проектного финансирования» готовы присоединиться еще несколько коммерческих банков. Так, по итогам этого года пул участников из числа ведущих финансовых институтов расширится до 15", — сказал представитель пресс-службы, не уточнив, какие банки планируют присоединиться к проекту.

"Механизм фабрики интересен коммерческим банкам тем, что используя инструмент синдицированного кредитования, они смогут разделять риски проектного финансирования с ВЭБ. В результате банки смогут включать в портфель фабрики те проекты, которые ранее в силу финансовых или рыночных ограничений ни они, ни их клиенты не могли реализовать", — пояснила пресс-служба ВЭБ.

Сейчас в рамках Фабрики ВЭБ работает над 12 проектами, ещё пять проектов находятся на предварительном рассмотрении.

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