За пять месяцев 2018 г. жители Прикамья взяли кредитов на 82 млрд рублей

В Прикамье почти в два раза выросли объёмы кредитования физических лиц. Такие данные по итогам первых пяти месяцев этого года приводит Отделение Пермь Уральского ГУ Банка России

За это время жители края получили кредитов на общую сумму 81,9 миллиарда рублей. Для сравнения: это на 43% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

«76,9% от этой суммы (81,9 миллиарда рублей — Авт.) приходится на потребительские кредиты, 23,1% — на жилищные, в том числе ипотечные. По сравнению с прошлым годом кредитный портфель пермяков увеличился на 15,7% и составил на 1 июня 246,2 миллиардов рублей. Доля просроченной задолженности составила 6,1%, что говорит об улучшении платежной дисциплины заемщиков. В прошлом году этот показатель составлял 8,2% при меньшем объеме кредитного портфеля», — отмечают в Отделении Пермь Уральского ГУ Банка России.

По словам его экспертов, средневзвешенная ставка по кредитам физических лиц продолжила снижаться. Так, к началу летнего сезона для кредитов сроком до трёх лет она составила 13,9%, больше трёх лет — 11,9%. За полгода ставки сократились соответственно на 3,3% и 2,8%. Также снизились ставки по ипотеке — на 1,9%. В начале июня ипотечный кредит в Прикамье можно было взять, в среднем, под 9,8% годовых, тогда как год назад — под 11,7%.

Управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков считает, что рост объемов кредитования говорит о том, что жители края стали уверенней чувствовать себя в нынешней экономической ситуации и осуществлять свое финансовое планирование на более длительный срок.

«Также сказалось смягчение ценовых условий банков: брать кредиты стало выгоднее, чем год раньше», — добавил Алексей Моночков.