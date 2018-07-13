Госбанк впервые пустил другой банк в свою систему карточных переводов 

Сбербанк может впервые пустить другой банк в свою систему карточных переводов — он тестирует переводы по номеру телефона с "Тинькофф банком", сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.. Пресс-службы банков от комментариев отказались.
Сейчас и у Сбербанка, и у «Тинькофф банка» работают переводы с карты на карту по номеру телефона, но пересылать деньги таким образом можно только внутри банков. «Тинькофф банк» позволяет своим клиентам отправлять деньги и в другие банки, вводя лишь номер телефона получателя. Но деньги не зачисляются автоматически: получателю приходит sms-сообщение со ссылкой, пройдя по которой он должен ввести номер своей карты, отмечает газета..
"Тинькофф банк" давно хотел получить доступ к системе переводов Сбербанка, вспоминает розничный банкир. Сбербанк — главный игрок на этом рынке: на переводы по его картам приходится около 65% суммы всех переводов, которые совершили россияне в прошлом году. А количество активных дебетовых карт Сбербанка, по данным госбанка, к концу 2017 г. достигло 102,4 млн Переводы по номеру телефона — это «абсолютный тренд» и многие банки вели друг с другом переговоры, как их организовать, говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Свой сервис переводов с карты на карту по номеру мобильного в апреле запустила Mastercard, о планах строить такую же систему объявляла и Visa.
Сбербанк, будучи безоговорочным лидером розничного финансового рынка, избегал проектов с другими банками, заключая альянсы с крупными игроками других сегментов, прежде всего с "Яндексом".
Подтолкнуть Сбербанк к сделке с «Тинькофф банком» невольно мог его основной акционер, Центробанк, объявив о запуске системы быстрых платежей (СБП) с января 2019 г. Идея проекта в том, чтобы люди могли переводить деньги между счетами в разных банках по номеру мобильного телефона, e-mail или другим простым идентификаторам, а средства зачислялись мгновенно. Систему разрабатывает «дочка» ЦБ Национальная система платежных карт совместно с участниками ассоциации «Финтех», а ее оператором и расчетным центром будет сам регулятор.