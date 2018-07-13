Госбанк впервые пустил другой банк в свою систему карточных переводов

Сбербанк может впервые пустить другой банк в свою систему карточных переводов — он тестирует переводы по номеру телефона с " Тинькофф банком ", сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.. Пресс-службы банков от комментариев отказались.

Сейчас и у Сбербанка, и у «Тинькофф банка» работают переводы с карты на карту по номеру телефона, но пересылать деньги таким образом можно только внутри банков. «Тинькофф банк» позволяет своим клиентам отправлять деньги и в другие банки, вводя лишь номер телефона получателя. Но деньги не зачисляются автоматически: получателю приходит sms-сообщение со ссылкой, пройдя по которой он должен ввести номер своей карты, отмечает газета..

"Тинькофф банк" давно хотел получить доступ к системе переводов Сбербанка, вспоминает розничный банкир. Сбербанк — главный игрок на этом рынке: на переводы по его картам приходится около 65% суммы всех переводов, которые совершили россияне в прошлом году. А количество активных дебетовых карт Сбербанка, по данным госбанка, к концу 2017 г. достигло 102,4 млн Переводы по номеру телефона — это «абсолютный тренд» и многие банки вели друг с другом переговоры, как их организовать, говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова . Свой сервис переводов с карты на карту по номеру мобильного в апреле запустила Mastercard, о планах строить такую же систему объявляла и Visa

Сбербанк, будучи безоговорочным лидером розничного финансового рынка, избегал проектов с другими банками, заключая альянсы с крупными игроками других сегментов, прежде всего с "Яндексом"