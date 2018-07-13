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ВТБ укрепит поддержку предпринимательства в Ростовской области
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ВТБ укрепит поддержку предпринимательства в Ростовской области 

Деловое сообщество 5 часов назад
Накануне, 12 июля, председатель правления ВТБ Денис Бортников и донской губернатор Василий Голубев подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, стороны намерены укреплять сотрудничество в рамках реализации инвестиционных программ и приоритетных проектов, в том числе в сфере промышленного комплекса региона, ЖКХ, здравоохранения и инфраструктурного строительства. Помимо этого, государственный банк планирует укреплять поддержку малого и среднего предпринимательства в Ростовской области, в том числе с использованием программ господдержки.
«Уверен, наша совместная работа будет стимулировать рост регионального бизнеса и укреплять экономику Ростовской области», — заключил Денис Бортников. Губернатор Василий Голубев отметил, что благодаря работе ВТБ в регионе в сферу предпринимательства уже удалось привлечь 1,95 млрд руб кредитов.
С начала нынешнего года корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ в регионе вырос до 80 млрд руб, при этом рост составил на 14%. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 33,8 млрд руб, увеличившись за этот период на 8%.
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