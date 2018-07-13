ВТБ укрепит поддержку предпринимательства в Ростовской области

Накануне, 12 июля, председатель правления ВТБ Денис Бортников и донской губернатор Василий Голубев подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, стороны намерены укреплять сотрудничество в рамках реализации инвестиционных программ и приоритетных проектов, в том числе в сфере промышленного комплекса региона, ЖКХ, здравоохранения и инфраструктурного строительства. Помимо этого, государственный банк планирует укреплять поддержку малого и среднего предпринимательства в Ростовской области , в том числе с использованием программ господдержки.

«Уверен, наша совместная работа будет стимулировать рост регионального бизнеса и укреплять экономику Ростовской области», — заключил Денис Бортников. Губернатор Василий Голубев отметил, что благодаря работе ВТБ в регионе в сферу предпринимательства уже удалось привлечь 1,95 млрд руб кредитов.

С начала нынешнего года корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ в регионе вырос до 80 млрд руб, при этом рост составил на 14%. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 33,8 млрд руб, увеличившись за этот период на 8%.