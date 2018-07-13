Транскапиталбанк станет санатором Инвестторгбанка в рамках нового плана оздоровления

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. ЦБ изменил план финансового оздоровления Инвестторгбанка , который не предусматривает увеличения финансирования на санацию, сообщил Банк России. Функции инвестора в рамках нового плана возложены на Транскапиталбанк

"Банк России утвердил изменения в план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Инвестторгбанка включающие обновленную редакцию плана финансового оздоровления, которая не предусматривает увеличения общего объема финансирования", — говорится в сообщении.

"В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, Банк становится прибыльным с 2020 года", — сообщил ЦБ.