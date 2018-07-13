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Транскапиталбанк станет санатором Инвестторгбанка в рамках нового плана оздоровления
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Транскапиталбанк станет санатором Инвестторгбанка в рамках нового плана оздоровления 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ЦБ изменил план финансового оздоровления Инвестторгбанка, который не предусматривает увеличения финансирования на санацию, сообщил Банк России. Функции инвестора в рамках нового плана возложены на Транскапиталбанк.
"Банк России утвердил изменения в план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Инвестторгбанка включающие обновленную редакцию плана финансового оздоровления, которая не предусматривает увеличения общего объема финансирования", — говорится в сообщении.
"В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, Банк становится прибыльным с 2020 года", — сообщил ЦБ.
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