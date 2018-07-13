Центробанк утвердил изменения в план санации Инвестторгбанка

Центробанк утвердил изменения в план финансового оздоровления Инвестторгбанка , сообщили в пресс-службе регулятора.

Как уточнили в ЦБ, разработан детальный комплекс мероприятий по возврату проблемной задолженности, а также определены меры по сокращению операционных издержек и повышению эффективности операционной деятельности.

«Банком и инвестором запланированы сбалансированный рост портфеля ипотечного кредитования, формирование портфеля облигаций федерального займа в объеме, эквивалентном финансовой помощи, полученной от Банка России, с целью формирования надежного источника погашения обязательств банка и гарантированного процентного дохода. В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, банк становится прибыльным с 2020 года», — заключили в Центробанке.

В октябре 2015 года Транскапиталбанк получил на финансовое оздоровление Инвестторгбанка 29,7 млрд рублей сроком на десять лет (еще 19,5 млрд рублей сроком на два года понадобились на поддержание ликвидности).