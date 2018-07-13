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Центробанк утвердил изменения в план санации Инвестторгбанка
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Центробанк утвердил изменения в план санации Инвестторгбанка 

Банки.ру 4 часа назад
Центробанк утвердил изменения в план финансового оздоровления Инвестторгбанка, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Банк России 12 июля 2018 года утвердил изменения в план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного коммерческого банка «Инвестиционный Торговый Банк», включающие обновленную редакцию плана финансового оздоровления банка, которая не предусматривает увеличения общего объема финансирования, предоставленного на санацию банка. В рамках нового плана финансового оздоровления функции инвестора продолжит осуществлять публичное акционерное общество «Транскапиталбанк», — говорится в релизе.
Как уточнили в ЦБ, разработан детальный комплекс мероприятий по возврату проблемной задолженности, а также определены меры по сокращению операционных издержек и повышению эффективности операционной деятельности.
«Банком и инвестором запланированы сбалансированный рост портфеля ипотечного кредитования, формирование портфеля облигаций федерального займа в объеме, эквивалентном финансовой помощи, полученной от Банка России, с целью формирования надежного источника погашения обязательств банка и гарантированного процентного дохода. В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, банк становится прибыльным с 2020 года», — заключили в Центробанке.
В октябре 2015 года Транскапиталбанк получил на финансовое оздоровление Инвестторгбанка 29,7 млрд рублей сроком на десять лет (еще 19,5 млрд рублей сроком на два года понадобились на поддержание ликвидности).
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