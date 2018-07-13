Ещё
Госдолг Краснодарского края в июне 2018 года вырос на 1,2 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путевки в Турцию отдают почти даром
Путевки в Турцию отдают почти даром

Госдолг Краснодарского края в июне 2018 года вырос на 1,2 млрд рублей 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Государственный долг Краснодарского края на 1 июля 2018 года составил 129,2 млрд рублей, следует из отчетности, опубликованной на сайте министерства финансов региона.
Данный показатель на 1,2 млрд рублей больше, чем на 1 июня текущего года. Почти половина суммы долга приходится на бюджетные кредиты — 60,5 млрд рублей. 28,3 млн рублей составляют займы коммерческих банков, это на 8,7 млрд рублей меньше, чем месяцем ранее. 19,8 млрд рублей из общего объема — обязательства по госгарантиям Краснодарского края. На обязательства по ценным бумагам приходится 20,4 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем на 1 июня, тогда этот показатель составлял 10,48 млрд рублей.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», 13 июня Краснодарский край досрочно погасил 8,7 млрд рублей долга по банковским кредитам. Всего же с начала 2018 года было закрыто 37,8 млрд рублей банковских кредитов.
В то же время 5 июня регион разместил облигации на сумму 10 млрд рублей сроком обращения 7 лет. Ставка по первому купону была определена в размере 7,63% годовых. Объем спроса на приобретение облигаций по этой ставке составил более 68,6 млрд рублей, что почти в 7 раз превышает объем займа.
Деловая газета. Юг: последние новости
ВТБ Регистратор заключил с «Ростелеком» договор на ведение реестра акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» до 2020 года инвестируют в энергосистему Кубани около 7 млрд рублей Александр Ткачев вошел в состав совета директоров «Агрокомплекса»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина376
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ196
Россияне скупают жилье в Турции87
Россия назвала замену «Армате»204
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение