Госдолг Краснодарского края в июне 2018 года вырос на 1,2 млрд рублей

Государственный долг Краснодарского края на 1 июля 2018 года составил 129,2 млрд рублей, следует из отчетности, опубликованной на сайте министерства финансов региона.

Данный показатель на 1,2 млрд рублей больше, чем на 1 июня текущего года. Почти половина суммы долга приходится на бюджетные кредиты — 60,5 млрд рублей. 28,3 млн рублей составляют займы коммерческих банков, это на 8,7 млрд рублей меньше, чем месяцем ранее. 19,8 млрд рублей из общего объема — обязательства по госгарантиям Краснодарского края. На обязательства по ценным бумагам приходится 20,4 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем на 1 июня, тогда этот показатель составлял 10,48 млрд рублей.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», 13 июня Краснодарский край досрочно погасил 8,7 млрд рублей долга по банковским кредитам. Всего же с начала 2018 года было закрыто 37,8 млрд рублей банковских кредитов.

В то же время 5 июня регион разместил облигации на сумму 10 млрд рублей сроком обращения 7 лет. Ставка по первому купону была определена в размере 7,63% годовых. Объем спроса на приобретение облигаций по этой ставке составил более 68,6 млрд рублей, что почти в 7 раз превышает объем займа.