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«Технологическая долина» в Красноярске сможет перерабатывать до 0,5 млн тонн алюминия
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«Технологическая долина» в Красноярске сможет перерабатывать до 0,5 млн тонн алюминия 

ТАСС 6 часов назад
КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. «Технологическая долина» (проект по глубокой переработке алюминия) в Красноярске при идеальном сценарии сможет перерабатывать до полумиллиона тонн алюминия в год. Об этом сообщил в пятницу журналистам президент «Русала» Владислав Соловьев.
"При идеальном сценарии, с учетом Красноярского металлургического завода, в долине сможем перерабатывать до полумиллиона тонн алюминия", — сказал он.
По его словам, сейчас уже в рамках проекта есть заявки на производство колесных дисков, велосипедов и радиаторов. «Мы сейчас занимаемся процессом продвижения возможностей этого места. Нужно убедить людей приехать в Красноярск, инвестировать деньги и открыть производство. Это сложная задача, но до конца года мы презентуем конкретные проекты, заинтересованность есть», — добавил Соловьев.
Технологическая долина
Губернатор Красноярского края, объединенная компания «Русал» и Алюминиевая ассоциация на Петербургском международном экономическом форуме 2016 года подписали протокол о намерениях по созданию инновационной промышленной территории «Алюминиевая долина» на территории сибирского региона. Предполагается, что «Алюминиевая долина» будет располагаться на нескольких площадках. Первая очередь проекта — порядка 120 га земельных участков для компаний инвесторов. Также сообщалось, что инвестиции в проект «Алюминиевой долины» прогнозируются от 24 до 40 млрд руб.
В рамках проекта планируется создать технологичную цепочку предприятий по глубокой переработке металла, чтобы из алюминия местного производства в Красноярском крае можно было выпускать продукцию высокого передела. В числе имеющихся инвестиционных проектов — создание участков для изготовления велосипедов, колесных дисков, профилей, алюминиевой посуды.
Концепция проекта в Хакасии предполагает создание новых перерабатывающих производств металлургической продукции высоких переделов в непосредственной близости от производителя первичного алюминия с возможностью прямых поставок металла. По предварительным оценкам, затраты на проект составят 130 млрд руб.
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