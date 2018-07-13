«Технологическая долина» в Красноярске сможет перерабатывать до 0,5 млн тонн алюминия

КРАСНОЯРСК , 13 июля. / ТАСС /. «Технологическая долина» (проект по глубокой переработке алюминия) в Красноярске при идеальном сценарии сможет перерабатывать до полумиллиона тонн алюминия в год. Об этом сообщил в пятницу журналистам президент «Русала» Владислав Соловьев.

"При идеальном сценарии, с учетом Красноярского металлургического завода, в долине сможем перерабатывать до полумиллиона тонн алюминия", — сказал он.

По его словам, сейчас уже в рамках проекта есть заявки на производство колесных дисков, велосипедов и радиаторов. «Мы сейчас занимаемся процессом продвижения возможностей этого места. Нужно убедить людей приехать в Красноярск, инвестировать деньги и открыть производство. Это сложная задача, но до конца года мы презентуем конкретные проекты, заинтересованность есть», — добавил Соловьев.

Технологическая долина

Губернатор Красноярского края объединенная компания «Русал» и Алюминиевая ассоциация на Петербургском международном экономическом форуме 2016 года подписали протокол о намерениях по созданию инновационной промышленной территории «Алюминиевая долина» на территории сибирского региона. Предполагается, что «Алюминиевая долина» будет располагаться на нескольких площадках. Первая очередь проекта — порядка 120 га земельных участков для компаний инвесторов. Также сообщалось, что инвестиции в проект «Алюминиевой долины» прогнозируются от 24 до 40 млрд руб.

В рамках проекта планируется создать технологичную цепочку предприятий по глубокой переработке металла, чтобы из алюминия местного производства в Красноярском крае можно было выпускать продукцию высокого передела. В числе имеющихся инвестиционных проектов — создание участков для изготовления велосипедов, колесных дисков, профилей, алюминиевой посуды.