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ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Диамант»
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ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Диамант» 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Банк России отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования и ОСАГО у страховой компании "Диамант", говорится в сообщении регулятора.
Данное решение было принято в связи с неустранением в срок нарушений страхового законодательства, из-за которых лицензии были приостановлены, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
29 июня Банк России приостановил указанные лицензии СК "Диамант" и ввел временную администрацию сроком на шесть месяцев. Решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания ЦБ.
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